Prato Sesia, nuova area verde per ricordare Mario Cavanna. L’azienda omonima ha creato un parco per il relax e la pausa dei dipendenti.

Prato Sesia, nuova area verde per ricordare Mario Cavanna

Creata e inaugurata a Prato Sesia un’area dedicata all’industriale Mario Cavanna, «un luogo per ricordare e guardare al futuro», hanno sottolineato i figli Riccardo e Alessandra. Inaugurato qualche settimana fa, si tratta di un angolo del giardino dell’omonima azienda destinato ad area relax.

Il figli del fondatore hanno voluto condividere l’inaugurazione con tutti i collaboratori, in un momento di profondo e sentito ricordo dell’imprenditore. E’ stata anche un’occasione per rinnovarne i valori e la visione. Scomparso nel 2019, il 23 marzo era il giorno in cui l’imprenditore pratese avrebbe compiuto 96 anni. «Il ricordo di Mario Cavanna – affermano i figli – continua a essere vivo e presente nella quotidianità aziendale, così come i valori che hanno guidato la sua visione imprenditoriale: non solo la produzione di macchine per l’imballaggio, ma lo sviluppo di tecnologie di packaging design pensate per durare nel tempo, con qualità e innovazione».

Un parco per i dipendenti

Il nuovo spazio relax, all’interno del giardino aziendale, si presenta come un piccolo parco pensato per offrire ai dipendenti un luogo di pausa e condivisione. Panchine all’ombra di un ulivo appena piantato, che diventa simbolo di crescita, radicamento e continuità. Un’area che non è solo un omaggio, ma anche un investimento nel benessere delle persone e nella cultura aziendale: un punto d’incontro dove favorire il dialogo, lo scambio di idee e la conoscenza reciproca.

«Papà sarebbe stato orgoglioso di vedere l’azienda arrivare alla fine del 2025 con un risultato di quasi 100 milioni di fatturato – affermano Riccardo e Alessandra -, così come vedere uscire dagli stabilimenti in Italia e Brasile i suoi impianti per andare a soddisfare le esigenze dei clienti in Thailandia, negli Stati Uniti, nel suo amato Sudamerica così come in Africa e nella lontana Australia. Avrebbe visto entrare l’ennesima nuova macchina utensile arrivata da poco per produrre con qualità i dispositivi per garantire la salvaguardia dei prodotti che confezioniamo».

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