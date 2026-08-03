Rapina con il coltello al supermercato: paura a Carpignano Sesia

Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di sabato 1 agosto al supermercato Unes di piazzale Italia, nel centro di Carpignano Sesia. Un uomo armato di coltello ha minacciato il personale, si è fatto consegnare il denaro contenuto in una delle casse ed è poi riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Sul caso stanno indagando carabinieri e polizia locale, che hanno avviato una vasta caccia all’uomo in tutta l’area dell’Est Sesia.

Un colpo messo a segno in pochi minuti

Attimi di paura hanno interrotto la tranquillità del sabato pomeriggio nel punto vendita. Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore è entrato nel supermercato a volto scoperto, cercando di nascondere parzialmente il viso con un cappellino con visiera e un paio di occhiali da sole.

Raggiunte le casse, ha estratto un coltello dalla lama affilata e ha minacciato il personale, ottenendo in pochi istanti il denaro presente in una delle postazioni. Prima di allontanarsi ha nuovamente brandito l’arma per aprirsi un varco tra i clienti presenti nel negozio, riuscendo così a dileguarsi senza essere fermato.

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Scattano le ricerche del responsabile

L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno raccolto le prime testimonianze dei dipendenti e dei clienti ancora sotto shock per quanto accaduto.

Le indagini si sono estese rapidamente a tutta la zona dell’Est Sesia. Le pattuglie hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali nella speranza di intercettare il fuggitivo. Gli investigatori hanno inoltre acquisito gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, compresi eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

L’identikit e l’appello del sindaco

Per favorire le ricerche sono stati diffusi alcuni dettagli sull’abbigliamento del presunto autore della rapina. L’uomo indossava una maglietta a maniche corte di colore bianco e grigio e pantaloni scuri con evidenti scritte rosse. Elementi che potrebbero risultare determinanti per eventuali segnalazioni da parte di chi lo avesse notato prima o dopo il colpo.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Carpignano Sesia, Christian Massara, che ha invitato la popolazione a collaborare con gli investigatori. «La collaborazione di chi vive sul territorio è fondamentale per la sicurezza di tutti. Se ci fossero informazioni utili o venissero notate attività sospette, devono essere contattati i carabinieri o la polizia locale». L’appello punta a raccogliere ogni elemento utile per identificare il responsabile e assicurarlo alla giustizia nel più breve tempo possibile.

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