Ricercato per maltrattamenti, viene arrestato a Borgomanero. L’uomo era stato fermato dai carabinieri per un normale controllo.

Ricercato per maltrattamenti, viene arrestato a Borgomanero

Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale.

Nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e controllo, nella giornata del 7 gennaio i militari della Tenenza di Borgomanero hanno fermato un’autovettura ritenuta sospetta. A seguito degli accertamenti, uno degli occupanti è risultato destinatario di un’ordinanza di carcerazione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2018.

LEGGI ANCHE: Minaccia la guardia medica e aggredisce tre agenti: arrestato 49enne

Aveva anche hashish

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per tali motivi è stato accompagnato nella casa circondariale di Novara per l’espiazione della pena, mentre per gli ulteriori reati è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dall’Arma dei Carabinieri per garantire sicurezza e legalità.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook