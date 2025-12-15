Romagnano, mancano ancora 40mila euro per l’autopompa dei vigili del fuoco. I volontari hanno celebrato la patrona Santa Barbara.

Romagnano, mancano ancora 40mila euro per l’autopompa dei vigili del fuoco

Servono ancora 40mila euro per la nuova autopompa dei vigili del fuoco volontari di Romagnano. È questo l’obiettivo su cui continua a concentrarsi l’impegno del coordinamento locale e dell’associazione “Carlo Vanoli – amici dei Pompieri”, ricordato anche in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, celebrata domenica scorsa con un momento di condivisione che ha coinvolto più di ottanta persone.

La giornata si è aperta con la partecipazione alla messa nella chiesa abbaziale di San Silvano, per poi proseguire alla caserma dei vigili del fuoco in via Pizzorno, dove è stato allestito un rinfresco. L’incontro si è quindi concluso con il pranzo conviviale al ristorante “La Farese” di Fara Novarese, alla presenza di numerosi amministratori comunali del territorio.

“Una partecipazione molto gradita”

«Sono contento di aver visto un numero maggiore di commensali e molti amministratori dei vari paesi in più rispetto agli anni passati – sottolinea Silvio Landolfa, presidente dell’associazione –. È un segnale importante di riconoscimento per i nostri volontari, che operano su gran parte del territorio valsesiano. La presenza delle istituzioni dimostra che il loro ruolo è sempre più apprezzato anche al di fuori di Romagnano».

Durante il pranzo è stato ribadito il grande progetto che i vigili del fuoco volontari portano avanti da tempo: l’acquisto di una nuova autopompa serbatoio, fondamentale per garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi. Il costo complessivo del mezzo è di 290mila euro: 200mila sono già stati stanziati dalla Regione, mentre i restanti 90mila devono essere reperiti attraverso donazioni e iniziative di sostegno.

Mancao 40mila euro al traguardo

«Grazie alla generosità di tante persone – spiega Landolfa – siamo arrivati a raccogliere circa 50mila euro, ma mancano ancora 40mila euro per completare l’obiettivo. Sappiamo di poter contare su una comunità solidale, come dimostrano anche le pasticcerie Agarla e Costantino di Romagnano, che hanno contribuito al rinfresco, aiutandoci a contenere le spese».

La sottoscrizione resta quindi aperta per chi desidera dare il proprio contributo: le donazioni possono essere effettuate tramite il conto dedicato presso la Fondazione Valsesia – Ente filantropico del terzo settore, che ha preso in carico l’iniziativa a sostegno dei vigili del fuoco volontari di Romagnano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook