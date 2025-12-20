Scomparso giovane rugbista 16enne: ricerche in tutta la zona. Dario Cipullo abita a Novara, è sparito dopo una cena con la squadra.

Scomparso giovane rugbista 16enne: ricerche in tutta la zona

Ore di apprensione a Novara per la scomparsa di un ragazzo di 16 anni, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra venerdì e sabato. Il giovane non ha fatto rientro a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici (era una cena della squadra), facendo scattare l’allarme tra i familiari.

Secondo le informazioni disponibili, l’ultima segnalazione risale a poco dopo l’una di notte, quando il ragazzo sarebbe stato visto nella zona del centro commerciale San Martino. Da quel momento il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile, circostanza che ha aumentato la preoccupazione dei genitori.

Oggi la denuncia della scomparsa

La denuncia di scomparsa è stata presentata nelle prime ore di oggi, sabato 20 dicembre, e le ricerche sono ora coordinate dai carabinieri, che stanno ricostruendo gli spostamenti del giovane e verificando eventuali testimonianze. Nel frattempo, numerosi appelli stanno circolando anche sui social network nella speranza di raccogliere elementi utili.

Chiunque avesse informazioni o avesse notato qualcosa di rilevante è invitato a contattare le forze dell’ordine oppure il numero messo a disposizione dalla famiglia: 393 9124728.

