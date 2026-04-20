Sparatoria in strada a Carpignano Sesia: un proiettile sfonda i vetri di una casa. Episodio allarmante, indagano i carabinieri.

Sparatoria in strada a Carpignano Sesia: un proiettile sfonda i vetri di una casa

Paura nel pomeriggio di lunedì 13 aprile a Carpignano Sesia, dove una sparatoria avvenuta in piena strada ha messo tutti in allarme. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili. Lo riporta il Corriere di Novara.

Erano circa le 17 quando in via Cinque Martiri (arteria che conduce alla stazione ferroviaria, da tempo chiusa e già al centro di controlli per contrastare lo spaccio) sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Almeno uno dei proiettili ha raggiunto una villetta, mandando in frantumi i vetri e finendo all’interno dell’abitazione.

Nessun ferito

Per fortuna, al momento degli spari non c’era nessuno in casa e non si registrano feriti. A fare la scoperta sono stati i residenti al loro rientro: vetri distrutti e un proiettile, probabilmente di grosso calibro, rinvenuto all’interno. In strada i militari avrebbero recuperato almeno due bossoli.

Restano ancora molti gli aspetti da chiarire: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sull’arma utilizzata, che potrebbe essere una pistola ma anche una mitraglietta. Il colpo finito nella casa, secondo le prime valutazioni, sarebbe stato deviato da un rimbalzo e non diretto intenzionalmente verso l’abitazione. Ancora da capire, appunto, che cosa sia accaduto in strrada.

Il sindaco: servono più controlli

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Christian Massara, che ha espresso forte preoccupazione per quanto avvenuto. Il primo cittadino ha spiegato di aver già affrontato il tema in prefettura, chiedendo un rafforzamento dei controlli nella zona della stazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Massara ha inoltre rilanciato l’idea di una riqualificazione dell’area: tra i progetti, quello di ottenere l’utilizzo dello stabile ferroviario per realizzare un centro comunale, con l’obiettivo di rendere la zona più vissuta e sicura. Infine, l’appello ai cittadini: segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette.

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