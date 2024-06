Svolta a Ghemme: il nuovo sindaco è Mirko Barbavara. Vittoria delle opposizioni unite contro l’amministrazione di Davide Temporelli.

La “fusione” tra le due liste di opposizioni di Ghemme ha sortito l’effetto sperato: il candidato di “Viviamo Ghemme” Mirko Barbavara ha superato Davide Temporelli, sindaco da due legislature, che si ripresentava con la lista “Ripartiamo da Ghemme”.

Barbavara ha raccolto 993 voti, pari al 56,3 per cento, mentre Temporalli si è fermato a 772 voti, pari al 43,7 per cento. Abbastanza basso l’afflusso alle urne, poco oltre il 60 per cento.

