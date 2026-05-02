Tangenziale di Romagnano chiusa il 5 maggio per lavori. Martedì stop al traffico per circa 7 ore: si fa manutenzione nella galleria.

Tangenziale di Romagnano chiusa il 5 maggio per lavori

Intervento di manutenzione sulla tangenziale di Romagnano Sesia: martedì 5 maggio è prevista la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 299. Lo stop alla circolazione, fa sapere Anas, durerà complessivamente sette ore e si rende necessario per consentire lavori programmati agli impianti presenti all’interno della galleria.

Deviazioni del traffico

Per garantire comunque la continuità del traffico, verrà attivato un sistema di deviazioni che interesserà sia i veicoli leggeri sia quelli pesanti. I mezzi saranno indirizzati lungo la viabilità ordinaria con attraversamento dei centri di Romagnano Sesia e Prato Sesia, per poi ricongiungersi all’arteria principale in direzione Grignasco e della Valsesia.

Sul posto saranno installati cartelli temporanei per indicare chiaramente i percorsi alternativi e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook