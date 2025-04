Torna l’ambulatorio a Ghemme, ma apre solo due volte al mese

Torna l’ambulatorio a Ghemme, ma è aperto solo due volte al mese. L’Asl prova a ridurre il disagio dopo il pensionamento di un medico. Il servizio anche per i pazienti di Sizzano.

Torna l’ambulatorio a Ghemme, ma è aperto solo due volte al mese

L’Asl di Novara cerca di ridurre il notevole disagio in cui si trovano almeno 1500 pazienti di Ghemme e Sizzano rimasti senza medico di base a seguito del pensionamento della dottoressa Paola Maria Moretti. E attiva un ambulatorio in via Castello a Ghemme, sede della guardia medica.

Da ricordare che al momento i pazienti sono costretti a fare capo sempre ad ambulatori di altri paesi, alcuni distanti fino a oltre 30 chilometri. Ora l’ambulatorio è a portata di mano, ma per ora sarà aperto appena due giorni al mese.

In particolare, queste sono le prossime date di apertura: giovedì 17 aprile, giovedì 15 e giovedì 29 maggio, giovedì 12 e giovedì 26 giugno. Insomma, è sicuramente un servizio in più, ma da qui a risolvere il problema ce ne passa.

Invariati gli orari degli altri ambulatori

Nel frattempo l’Asl ricorda gli orari e i giorni di apertura degli altri cinque ambulatori (uno diverso per ogni giorno della settimana) cui possino rivolgersi i pazienti rimasti “orfani” del medico. Lunedì a Pogno in via Don Ojetti 2, piano terra; martedì a Invorio all’ambulatorio in via Pulazzini 11; mercoledì a Cressa all’ambulatorio in piazza Matteotti, 1; giovedì a Oleggio Castello, all’ambulatorio in vicolo Torrazza 4; venerdì invece è disponibile l’ambulatorio di Santa Cristina di Borgomanero.

«Gli assistiti rimasti senza medico – specifica ancora l’Asl di Novara – possono accedere anche ad alcuni ambulatori dove operano i medici di medicina generale che hanno aderito al “Progetto sperimentale di assistenza medica in territori rimasti privi di assistenza primaria a ciclo di scelta”».

E’ possibile effettuare la prenotazione dal sito dell’Asl No cliccando su “Prenotare l’appuntamento nell’ambulatorio medico per gli assistiti rimasti senza medico di medicina generale”, accessibile cliccando QUI. L’utente deve portare con sé alla visita: tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni, documentazione sanitaria pertinente alle patologie del paziente.

