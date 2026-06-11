Travolto mentre pedala: ciclista grave dopo l’impatto con un’auto

Grave incidente stradale l’altro pomeriggio a Gattico-Veruno, in via Comignago, dove un ciclista sulla sessantina anni è stato investito da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta. L’urto lo ha sbalzato violentemente sull’asfalto provocandogli un serio trauma cranico. L’uomo, privo di documenti al momento dell’intervento dei soccorritori, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Maggiore” della Carità di Novara.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati l’equipe dell’auto medicalizzata di Arona e l’elisoccorso decollato da Borgosesia. I sanitari hanno stabilizzato il ferito direttamente lungo la carreggiata prima del trasferimento urgente al nosocomio novarese in codice rosso.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi a causa del violento impatto al capo. Dopo il ricovero, l’uomo è stato affidato ai medici del reparto di Rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Traffico rallentato in via Comignago

L’incidente ha provocato forti rallentamenti lungo via Comignago, con disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati sul luogo dello schianto. Diversi automobilisti si sono fermati dopo aver assistito alla scena.

Gli accertamenti serviranno a chiarire con precisione le cause dell’impatto e la posizione del conducente dell’auto coinvolta. Grande apprensione nella zona per le condizioni del ciclista, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Novara.

Foto redazione

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