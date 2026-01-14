Uccide la moglie ammalata e poi si toglie la vita. Tragedia nel Novarese, i due protagonisti avevano 87 e 83 anni.

Uccide la moglie ammalata e poi si toglie la vita

Dramma nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio a Cameri, nel Novarese. All’interno di una villetta di strada Ceppo, si è consumato un omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità locale. A perdere la vita una coppia di anziani. Lo riporta il Corriere di Novara.

Secondo quanto emerso dalle indagini, un uomo di 87 anni avrebbe ucciso la moglie di 83 anni con un colpo di pistola, per poi togliersi la vita utilizzando la stessa arma. La donna era da tempo affetta da una grave patologia degenerativa e non era più autosufficiente. La pistola, una Smith & Wesson, risultava regolarmente detenuta: l’anziano, infatti, era un collezionista di armi.

LEGGI ANCHE: Uccide la moglie di 61 anni e poi si toglie la vita impiccandosi

La scoperta del figlio

A scoprire quanto accaduto è stato il figlio della coppia, Marco, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori da diverse ore si è recato presso l’abitazione, dando poi l’allarme. All’interno della casa ha trovato i corpi senza vita dei due coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso di entrambi. L’episodio sarebbe avvenuto tra la tarda serata di lunedì e le prime ore del mattino successivo. Al momento non risultano coinvolte altre persone.

I militari dell’Arma stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui sarebbe maturato il gesto, che, stando ai primi elementi raccolti, sarebbe avvenuto all’interno della sfera familiare. Indagini in corso per escludere ulteriori cause.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook