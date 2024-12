Uccide la moglie di 61 anni e poi si toglie la vita impiccandosi. Altra tragedia familiare, questa volta apparentemente senza motivo. Indagini in corso.

Una tragedia apparentemente senza alcun motivo, tant’è che gli inquirenti vogliono aver la certezza che non si tratti di un duplice omicidio, anche se al momento l’ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio. E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 16 dicembre, in una villetta di Moncalieri, centro a ridosso di Torino. Un uomo di 69 anni avrebbe ucciso la moglie appena 61enne a coltellate, e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Il condizionale è ancora d’obbligo, visto che la certezza che sia andata proprio così non c’è ancora. E per di più non si è ancora trovato il coltello che l’uomo avrebbe usato per colpire a più riprese la donna alle spalle.

Lo sconcerto della comunità

Tutti nella zona conoscevano bene Emanuele Tuninetti, 69 anni, e la moglie Antonella Tarabra, 61. Senza figli, producevano verdure in un terreno vicino a casa e poi le andavano a vendere ai mercati generali o su un banco ai mercati di Torino. A trovare i loro corpi senza vita è stato un parente.

Non c’è traccia di tensioni tra loro, e nemmeno c’erano (per quello che si sa) problemi di salute. Una tragedia che resta quindi avvolta nel mistero e che è avvenuta a pochi giorni da un altro caso di omicidio-suicidio, quello accaduto a Castellamonte, nel Canavese.

