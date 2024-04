Un pezzo di Ghemme ai vertici di Confindustria: Lara Ponti è vice presidente. Alla guida con il fratello dello storico acetificio, avrà la delega a transizione ambientale e obiettivi Esg.

La ghemmese Lara Ponti, alla guida con il fratello Giacomo dello storico acetificio, è vice presidente di Confindustria. Affiancherà il nuovo presidente Emanuele Orsini assieme alla squadra del Consiglio di presidenza.

«Tutta l’imprenditoria del territorio si congratula con Lara Ponti per l’incarico di grande prestigio e responsabilità che ricoprirà all’interno di Confindustria». Questa la dichiarazione del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, al termine della riunione in cui Orsini ha presentato la sua “squadra” per il prossimo quadriennio.

Una squadra al cui interno la vicepresidente di Ponti Spa è stata eletta numero due di Confindustria con l’importante delega a Transizione ambientale e obiettivi Esg, acronimo di “Enviroment social governance”.

I complimenti dei colleghi in zona

«Lara Ponti – prosegue Filippa – è una donna di grande valore professionale e di profonda sensibilità personale, che ha sempre operato con encomiabile impegno per coniugare la crescita economica dell’azienda di famiglia con le esigenze di sviluppo sociale e solidale del territorio e delle sue comunità. Le sue notevoli capacità organizzative e la sua grande esperienza in materia di sostenibilità e di inclusione saranno di sicura utilità per Confindustria e per l’intero sistema produttivo del nostro Paese. A lei vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, insieme alla vicinanza e al sostegno di tutto il mondo imprenditoriale delle nostre province».

Oltre ad essere impegnata sulle scelte strategiche aziendali, Lara Ponti si occupa delle politiche di sostenibilità ed è fortemente legata alla causa della parità di genere e dell’empowerment femminile.

Dal 2019 è iscritta all’albo dei Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati ed è stata tutrice di tre minori stranieri non accompagnati

