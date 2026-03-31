Ventenne ferita al volto da un’altra ragazza con una mannaia. Un gesto probabilmente dettato dalla gelosia: 45 giorni di prognosi per la vittima.

Ventenne ferita al volto da un’altra ragazza con una mannaia

Un’aggressione violenta, maturata in un contesto personale, è avvenuta l’altra sera a Borgomanero. Una ragazza di vent’anni è stata colpita al volto con una mannaia: per l’episodio è stata arrestata una 24enne.

Secondo quanto ricostruito, alla base del gesto ci sarebbero motivi di gelosia legati a una relazione sentimentale recente. La vittima sarebbe stata raggiunta da un fendente al lato sinistro del viso. Nonostante la ferita e la perdita di sangue, è riuscita a raggiungere autonomamente il pronto soccorso.

LEGGI ANCHE: Moglie gelosa irrompe al bar e tira un portaombrelli contro la rivale

Anche la rivale è arrivata in ospedale

Proprio in ospedale è arrivata anche la presunta aggressore. Qui è stata notata dai militari, presenti per un altro intervento, e fermata. Aveva ancora addosso tracce di sangue.

Gli accertamenti successivi hanno portato al ritrovamento dell’arma utilizzata: una mannaia con lama di circa 15 centimetri, recuperata nell’abitazione della giovane ferita e posta sotto sequestro.

L’accusa è tentato omicidio

La ventenne è stata medicata e dimessa con una prognosi di 45 giorni. La 24enne, già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza con l’accusa di lesioni personali gravi aggravate. È stata trasferita nel carcere di Vercelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel frattempo, la procura di Novara ha chiesto la convalida dell’arresto ipotizzando il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nelle ore precedenti all’aggressione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook