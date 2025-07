Vergante in lutto per Marcello Donderi, ex sindaco di Meina. Il medico si è spento a 73 anni dopo una lunga malattia.

Vergante in lutto per Marcello Donderi, ex sindaco di Meina

Vergante in lutto per la scomparsa di Marcello Donderi, vicesindaco del Comune di Colazza ed ex sindaco di Meina.

Il medico si è spento a 73 anni dopo una lunga malattia. Era una figura molto apprezzata dalla comunità e un punto di riferimento per numerosi cittadini. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Marcello Donderi era rimasto vedovo da alcuni anni di Bruna Vero, attrice e insegnante scomparsa a soli 60 anni. Lascia tre figlie, che oggi ne piangono la perdita insieme a tutta la comunità.

Un impegno politico lungo oltre trent’anni

Molto noto nella zona del Vergante, Donderi ha ricoperto numerosi incarichi amministrativi: è stato assessore a Lesa dal 1990 al 1999, sindaco di Meina per dieci anni, dal 1999 al 2009, e vicesindaco di Colazza negli ultimi anni della sua vita. La sua dedizione alla vita pubblica e al servizio della comunità lo hanno reso una figura stimata e rispettata.

Il cordoglio dei Comuni di Meina e Lesa

«Il sindaco e il consiglio comunale di Meina si uniscono con commozione al dolore dei familiari e degli amici – si legge in una nota ufficiale – per la scomparsa del dottor Marcello Donderi, già Sindaco di Meina, che ha ricoperto anche il ruolo di medico di Medicina Generale, offrendo un contributo prezioso al benessere dei cittadini di Meina, Ghevio e Silvera. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutta la comunità».

Anche il Comune di Lesa ha espresso il proprio cordoglio: «Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Marcello Donderi. Per anni medico di famiglia a Lesa, ricoprendo la carica di assessore durante i due mandati del sindaco Lucini. Lo ricordiamo con affetto attraverso una foto del 1995, anno in cui fu rieletto consigliere comunale a Lesa».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook