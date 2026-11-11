Prato Sesia, 120 firme per dire basta ai rischi in via De Amicis

A Prato Sesia sono state raccolte 120 firme per chiedere maggiore sicurezza lungo via De Amicis, la strada che collega il paese a Cavallirio. Residenti e proprietari di immobili hanno inviato una comunicazione ufficiale, tramite posta elettronica certificata, al Comune e alla Provincia di Novara. La preoccupazione riguarda soprattutto la velocità dei veicoli in alcuni punti particolarmente delicati del percorso.

La richiesta di intervento si concentra sulla strettoia che si incontra salendo verso Cavallirio e sul tratto vicino all’edificio scolastico. Secondo i firmatari, il traffico è diventato una fonte costante di preoccupazione per chi abita nella zona. La strada rappresenta infatti un collegamento importante fra la Bassa Valsesia e il Borgomanerese ed è percorsa quotidianamente da numerosi mezzi.

Auto e camion troppo veloci nella strettoia

Nel mirino dei residenti ci sono soprattutto i comportamenti di alcuni automobilisti e conducenti di mezzi pesanti. Nonostante il limite di 50 chilometri orari e il senso unico alternato indicato dalla segnaletica, diversi veicoli attraverserebbero la strettoia a velocità eccessiva, senza prestare sufficiente attenzione a chi arriva dalla direzione opposta o si immette dalle strade laterali.

«Molti di noi vivono questa situazione da diversi anni», spiegano i promotori della petizione, sottolineando come il problema venga percepito sempre più gravemente anche da chi si è trasferito recentemente nella zona. Il timore è che possa verificarsi un incidente, coinvolgendo non soltanto le automobili, ma anche ciclisti e pedoni che si trovano ad attraversare o percorrere la strada.

Preoccupazione anche davanti alla scuola e al parco giochi

Un altro punto critico è quello vicino alla scuola, dove si trova anche il principale parco giochi di Prato Sesia. La presenza dei bambini non si limita quindi agli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, ma interessa buona parte della giornata. Per le famiglie la sicurezza di questo tratto è fondamentale, soprattutto considerando il passaggio di automobili, motociclette e camion lungo la via.

Alle preoccupazioni per la velocità si aggiungono quelle relative alle condizioni della carreggiata. I firmatari segnalano buche e tombini che si sarebbero progressivamente abbassati rispetto al livello dell’asfalto. Anche il deterioramento del fondo stradale rappresenterebbe un pericolo, in una zona dove si affacciano negozi, un bar, abitazioni e un parcheggio pubblico.

La richiesta: rallentatori, controlli e un sopralluogo

I promotori spiegano di aver già manifestato verbalmente le proprie preoccupazioni in municipio, senza che siano stati finora adottati provvedimenti risolutivi. Da qui la decisione di coinvolgere formalmente anche la Provincia, trattandosi di una strada provinciale. La richiesta è di effettuare un sopralluogo sul posto, per verificare le criticità e individuare gli interventi più adatti a ridurre i rischi.

Tra le possibili soluzioni vengono indicati dossi, attraversamenti rialzati, semafori e dispositivi per il controllo della velocità. I residenti ricordano che in via Matteotti, verso Grignasco, sono già stati installati un semaforo e due rilevatori luminosi. Pur riconoscendo i controlli periodici della polizia locale, chiedono misure concrete anche per via De Amicis, affinché la sicurezza non dipenda soltanto dal comportamento degli automobilisti.

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