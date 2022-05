Elezioni Varallo: le liste potrebbero essere tre. Oltre a quello di Pietro Bondetti, si attendono altri due gruppi. La scadenza sabato alle 12.

Elezioni Varallo: le liste potrebbero essere tre

L’ultimo giorno utile per presentare le liste potrebbe riservare sorprese a Varallo. Pare infatti che altre due liste sarebbero intenzionate a presentarsi nelle ultime ore utili. La scadenza per la presentazione è infatti fissata per domani, sabato 14 maggio, alle 12.

Si saprà quindi presto se si tratta solo di intenzioni, oppure se sui arriverà effettivamente a formare altre due liste con relativi candidati.

Per il momento Pietro Bondetti unico sicuro

In attesa di scoprire le carte sui potenziali candidati, al momento l’unica certezza è quella della lista del vice sindaco uscente, Pietro Bondetti, che si propone per dare continuità con l’attuale amministrazione.