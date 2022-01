Quirinale, prima votazione: come previsto quorum non raggiunto, 672 schede bianche.

Quirinale, prima votazione senza quorum

Si è svolta oggi pomeriggio, lunedì 24 gennaio 2022, la prima giornata di elezioni per la designazione del 13° presidente della Repubblica. Tre le sessioni di votazioni: senatori a vita, poi i senatori, i deputati e i delegati delle Regioni. Non più di 50 elettori contemporaneamente in Aula, 200 al momento dello spoglio.

ispetto ai candidati più papabili, che anche noi abbiamo riassunto nella copertina di questo servizio, non sono mancati voti per Elisabetta Belloni, attuale responsabile dei servizi segreti, per il ministro Marta Cartabia e per il premier Mario Draghi. Ma (con pochissimi voti) sono stati votati anche il centrista Pierferdinando Casini, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, l’ex magistrato Carlo Nordio e l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato.

Dati tra i favoriti, non hanno preso nemmeno un voto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, l’ex ministro Franco Frattini, Romano Prodi, la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti, e l’ex presidente del Senato Marcello Pera.

E c’è anche qualcuno (non pochi a dirla tutta) che ha votato l’attuale Capo dello Stato, malgrado Sergio Mattarella abbia fatto capire chiaramente di voler terminare qui il suo settennato. Stesso discorso per Silvio Berlusconi, che ha deciso ieri di non correre per il Colle.

Ma come sempre, non sono mancati i nomi goliardici “sparati” per sparigliare le carte: tra gli altri ci sono il teledivulgatore Alberto Angela, il conduttore di Sanremo Amadeus, il re del gossip Alfonso Signorini, i giornalisti Claudio Sabelli Fioretti, Bruno Vespa e persino Giuseppe Cruciani, senza farci mancare neppure l’ex campione del mondo Dino Zoff e lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso in tv da Bianca Berlinguer.