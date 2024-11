Anche a Grignasco raccolta firme contro il centro migranti. L’iniziativa parte dal sindaco, che chiederà anche un incontro col ministro dell’Interno.

Anche a Grignasco raccolta firme contro il centro migranti

Raccolta firme anche Grignasco per dire di no all’apertura di un centro di ospitelità per migranti. L’iniziativa è annunciata direttamente dal sindaco Roberto Beatrice «per cercare di fermare questa folle scelta – scrive sul suo profilo social – di un centro immigrati in pieno centro storico. Ci troverete da subito al mercato dopodiché verifichiamo la possibilità di raccogliere le firme anche all’ufficio anagrafe del Comune».

Un’inizativa che fa il paio con quella avviata la scorsa settimana a Ghemme da un gruppo di cittadini: durante le prime due uscite sono state raccolte più di 400 firme. La petizione verrà poi portata al prefetto di Novara.

Incontro con il ministro Matteo Piantedosi

Ma Beatrice va anche al di là dell’ambito locale, e punta a un incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Farò di tutto per avere un confronto con il ministro dell’Interno in quanto sono sicuro che lo stesso non abbia mai dato indicazione alle prefetture di “violentare” i piccoli Comuni e i centri storici, né tantomeno di mettere in difficoltà, con scelte scriteriate, gli imprenditori e i commercianti che investono su quei territori».

Qui sotto l’intervento di Beatrice.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook