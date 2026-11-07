Serravalle: Andrea Porzio Bodolo a 13 anni sfiora il podio mondiale

Andrea Porzio Bodolo ha conquistato il quinto posto ai Campionati del mondo Iku di karate, disputati recentemente a Koper, in Slovenia. La giovane atleta di Serravalle, appena 13 anni, era alla sua prima esperienza con la nazionale giovanissima dell’Accademia italiana karate tradizionale. Un esordio internazionale che l’ha portata vicinissima alla medaglia, nella categoria esordienti di kata individuale youth.

Il risultato acquista ancora più valore considerando il livello della manifestazione, alla quale hanno partecipato atleti provenienti da 36 nazioni. Nella categoria di Andrea si sono confrontate circa quindici delle migliori giovani karateka in gara. Il bronzo è sfumato per pochi decimi di punto, lasciando un pizzico di rammarico ma soprattutto la soddisfazione per una prestazione di grande qualità.

Tecnica ed eleganza sulle pedane della Slovenia

Turno dopo turno, Andrea si è confrontata con avversarie di alto livello nelle prove di kata, le sequenze di movimenti che richiedono precisione, controllo e intensità. La portacolori della Yudanshakai di Casale Monferrato ha messo in mostra tecnica, potenza ed eleganza in ogni esecuzione, riuscendo a conquistare una posizione di rilievo in una competizione per lei completamente nuova.

Alle spalle della giovane atleta c’è il lavoro quotidiano svolto sotto la direzione tecnica del maestro Polello. A seguirla durante la trasferta in Slovenia anche la mamma, Chiara Polello, allenatrice della nazionale Aikt. Un sostegno importante nel suo primo appuntamento mondiale, affrontato con concentrazione e maturità nonostante l’emozione di misurarsi per la prima volta con atlete provenienti da tanti Paesi.

Due titoli italiani e un bronzo agli assoluti

Il piazzamento ottenuto a Koper non arriva per caso. Nell’ultimo anno Andrea ha infatti conquistato due titoli italiani nella categoria esordienti, confermando i progressi raggiunti nella sua specialità. A giugno è arrivato anche un bronzo ai Campionati italiani assoluti, altro risultato che ha contribuito a rendere particolarmente positiva la sua stagione sportiva.

Questa serie di successi ha aperto ad Andrea le porte della squadra nazionale giovanissima dell’Aikt e alla possibilità di partecipare ai Mondiali Iku. La convocazione ha segnato un passaggio importante nella sua crescita, permettendole di confrontarsi con un livello di competizione diverso da quello delle gare italiane e di fare esperienza su un palcoscenico internazionale.

A soli 13 anni, un futuro tutto da costruire

Il quinto posto in Slovenia lascia la sensazione di un’occasione sfiorata, ma anche la consapevolezza del percorso già compiuto da un’atleta di soli 13 anni. La distanza dal podio si misura in decimi, mentre il valore dell’esperienza va ben oltre la classifica. Andrea torna dalla sua prima partecipazione mondiale con un risultato prestigioso e nuove certezze sul proprio potenziale.

Per la karateka sesiana, ora, si apre una fase tutta da costruire, tra allenamenti, nuovi obiettivi e altre occasioni di crescita. La prova di Koper rappresenta un punto di partenza per le prossime sfide, dopo una stagione ricca di risultati in Italia e un debutto all’estero che ha già lasciato il segno. Senza medaglia, ma con un quinto posto che merita applausi.

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