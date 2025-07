Auto si ribalta nella notte sulla rotonda di Grignasco. LE FOTO

Auto si ribalta nella notte sulla rotonda di Grignasco. Il conducente è stato accompagnato al pronto soccorso di Borgosesia.

Auto si ribalta nella notte sulla rotonda di Grignasco

Parecchi residenti nella zona della rotonda della Madonnina hanno sentito il boato in piena notte. E’ accaduto all’inizio della scorsa settimana, quando un Suv si è ribaltato proprio sulla rotonda. Si è trattato di un incidente autonomo, non sono stati coinvolti altri veicoli. Evidentemente il conducento ha perso il controllo del mezzo, infilandosi dentro la rotatorie e finendo la propria corsa con le ruote in aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Romagnano Sesia per la messa in sicurezza dell’area. Presente anche l’ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso all’automobilista, una persona all’interno del veicolo. L’uomo è stato poi accompagnato per accertamenti al pronto soccorso di Borgosesia. Presenti i carabinieri per i rilievi di rito, come di prassi in questi casi. L’auto, recuperata dal carro attrezzi, era completamente distrutta. Si è ribaltata finendo sul prato della rotonda.

