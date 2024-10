Canna fumaria in fiamme a Grignasco, intervento dei vigili del fuoco. LE FOTO

Canna fumaria in fiamme a Grignasco, intervento dei vigili del fuoco. Incendio in via Volta, per fortuna non ci sono stati feriti o ustionati.

Canna fumaria in fiamme a Grignasco, intervento dei vigili del fuoco

Intervento di vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, a Grignasco, per estinguere l’incendio che era scoppiato in una canna fumaria. Con l’arrivo dei primi freddi, l’accensione della stufa dovrebbe essere preceduta dalla verifica delle condizioni della canna fumaria, perché se è sporca piò essere infiammata da un tizzone rovente.

In ogni caso, per quanto riguarda il caso specifico di Grignasco, saranno i vigili del fuoco a determinare le ragioni dell’incidente.

Vigili da Varallo e da Romagnano

Sul posto, in via Volta, si sono portati gli operatori della stazione di Varallo e i volontari della caserma di Romagnano, che hanno arginato le fiamme e poi messo in sicurezza lo stabile. Il fumo si vedeva da tutto il paese. Per fortuna non ci sono stati né feriti, né ustionati.

Foto Sandro Mori

