Giorni di lutto a Serravalle per Ugo Pantaleo: aveva appena 62 anni. Oggi il funerale dell’uomo. Era ospite in casa di riposo a Romagnano.

Giorni di lutto a Serravalle per Ugo Pantaleo: aveva appena 62 anni

Cordoglio a Serravalle e in generalein bassa Valsesia per la scomparsa di Ugo Pantaleo, venuto a mancare il 24 aprile alla Casa di riposo di Romagnano all’età di appena 62 anni. A darne il triste annuncio sono il figlio Ignazio con Nicolas, l’ex moglie Rosa, i fratelli Piero, Rosa, Maria e Rita insieme alle rispettive famiglie, oltre ad altri parenti.

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Oggi pomeriggio l’addio nella chiesa parrocchiale

Già nella serata di ieri amici e conoscenti hanno avuto modo di stringersi intorni ai familiari in occasione della recita del rosario, avvenuta nella chiesa parrocchiale di Serravalle Sesia. I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, a partire dalle 15 nella stessa chiesa, con successivo accompagnamento al cimitero locale.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

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