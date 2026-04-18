Grignasco accompagna don Luca che diventa sacerdote. Questa mattina la cerimonia di ordinazione nella cattedrale di Novara, il 10 maggio prima messa in paese.

Grignasco accompagna don Luca che diventa sacerdote

La comunità di Grignasco si stringe attorno a don Luca Ariola e lo accompagna in uno dei passaggi più importanti del suo cammino vocazionale: oggi, sabato 18 aprile, nella cattedrale di Novara, il diacono sarà ordinato sacerdote.

Un passaggio che non riguarda soltanto chi lo vive da vicino, ma che si allarga naturalmente alle comunità incontrate lungo il percorso, a chi in questi mesi ha condiviso anche solo un tratto di strada, riconoscendo in lui una presenza semplice, costante, mai invadente.

L’arrivo in paese

Arrivato a Grignasco nel mese di ottobre scorso, don Luca ha saputo inserirsi nella vita parrocchiale con piccoli gesti e presenza discreta. Ha collaborato con il parroco don Marco Borghi nelle attività quotidiane, condividendo momenti di preghiera, incontri, iniziative e cammini di comunità.

Un servizio vissuto senza clamore, ma capace di lasciare tracce leggere e significative nelle relazioni e nella vita del paese. Originario di Masera (Vco), trentadue anni, una laurea triennale in Filosofia alle spalle, don Luca ha maturato la propria vocazione nel tempo lungo e paziente della formazione in seminario, attraversando diverse esperienze pastorali che hanno contribuito a costruirne il profilo umano e spirituale. Borgomanero, Ornavasso, Sant’Antonio a Novara: ogni tappa è stata un passaggio, un pezzo di strada che ha preparato l’arrivo a Grignasco, dove è stato accolto con affetto immediato e sincero.

Le prime funzioni

La celebrazione dell’ordinazione sacerdotale si terrà nella cattedrale di Novara e inizierà alle 10. La prima messa che don Luca celebrerà da sacerdote sarà domenica nella parrocchia di San Martino di Tours a Masera, mentre a Grignasco la comunità si ritroverà domenica 10 maggio per la sua prima celebrazione in paese. Ovviamente tutti i fedeli che vorranno potranno prendere parte ai momenti di raccoglimento che coinvolgeranno il futuro sacerdote.

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