Grignasco piange Franco Ruzza, ex sindacalista e politico

Cordoglio a Grignasco per la scomparsa di Franco Ruzza. L’uomo si è spento nella giornata di domenica all’età di 92 anni. Era molto conosciuto in paese e in tutta la zona per aver lavorato alla Filatura di Grignasco negli anni in cui l’azienda era una delle più importanti del settore.

Ma era anche noto il suo impegno per la difesa dei diritti dei lavoratori. Durante gli anni in Filatura fu infatti rappresentante sindacale della Cgil nella Commissione interna.

L’impegno politico nel centrosinistra

Impegnato anche a livello politico, ricoprì incarichi nelle varie amministrazioni comunali di centrosinistra durante gli anni Ottanta. Nel luglio del 2012 lui e la moglie Gisella furono tra i premiati per essere stati nel gruppo dei fondatori e collaboratori del parco Vinzio, che festeggiava quell’anno i suoi 30 anni.

Il funerale viene celebrato oggi, mercoledì 7 febbraio, in forma civile alle 15 al cimitero di Bovagliano. Oltre alla moglie Gisella, Franco Ruzzaha lasciato i figli Adriano ed Ervana con le rispettive famiglie, i parenti e le persone che gli hanno voluto bene.