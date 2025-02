Grignasco ricorda Laura: in passato aveva gestito il “Baretto”. Aveva solo 66 anni, il paese si è stretto intorno alla famiglia.

Grignasco ricorda Laura: in passato aveva gestito il “Baretto”

Giorni di lutto Grignasco per la perdita di Laura De Marchi, appena 66enne. Un decesso arrivato inatteso e avvenuto all’ospedale di Novara: nel pomeriggio di venerdì è stato celebrato il funerale nella chiesa di Bovagliano, al cimitero. La donna era particolarmente conosciuta. Per molti anni aveva gestito “Il Baretto” in via Roma insieme ad un’altra titolare.

Persona solare, divertente e di compagnia, oltre che molto professionale, ha lasciato il segno in quanti l’avevano conosciuta. Non la si vedeva mai crucciata, ma sempre ben predisposta verso la vita, in ogni sua sfaccettatura.

Una famiglia conosciuta

Laura De Marchi ha lasciato il marito Giorgio Bosonotto, il figlio Andrea, gli adorati nipoti Lorenzo e Alessandro, il fratello e altri parenti. Il figlio Andrea è ben conosciuto perché dirige la scuola Extravagance dance di Grignasco. Per diverso tempo la donna aveva dato un contributo importante alla scuola, rendendosi disponibile a dare informazioni su corsi e iniziative varie.

Sempre disponibile e cordiale è stata un volto sorridente della scuola.

Tanti ricordi sui social

Innumerevoli i ricordi e le parole di affetto che amici e conoscenti stanno lasciando in queste ore sui social. «Sei stata un’impronta importante che ha lasciato un segno indelebile nella mia vita – scrive una utente – sei stata un’amica che è rimasta nel mio cuore e li rimarrà per sempre ciao Laura». E ancora: «Conoscerti è stato un privilegio, sarai sempre un grande esempio per tutti . Arrivederci ad una fantastica amica, ad una grande donna, una mamma e una nonna fantastica».

Oltre ad essere una lavoratrice instancabile, De Marchi era stata anche una mamma e una nonna dal cuore d’oro. Come detto la notizia della dipartita della donna ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook