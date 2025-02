Grignasco saluta don Enrico e accoglie oggi il nuovo parroco. Prima messa in paese per don Marco Borghi, che conclude il suo servizio a Borgomanero.

La comunità di Grignasco ha salutato don Enrico Marcioni e si appresta ad accogliere don Marco Borghi, che conclude il suo impegno come responsabile dell’oratorio di Borgomanero. Lo scorso fine settimana alcuni parrocchiani hanno accompagnato l’ex parroco di Grignasco a Briga per il suo nuovo capitolo di vita ecclesiastica, un momento che è stato emozionante per tutti.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, il paese festeggia invece l’arrivo del sacerdote proveniente da Borgomanero. Alle 14 saluto del sindaco in municipio. Alle 15 verrà celebrata la messa al termine della quale ci si sposterà in oratorio per un momento di condivisione. Tutti sono invitati a partecipare per vivere insieme al nuovo parroco l’importante momento.

