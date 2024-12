Don Enrico lascia la parrocchia di Grignasco, in arrivo don Marco Borghi. L’annuncio del vescovo. Il sacerdote era arrivato in paese nel 2013 in sostituzione di don Gianfranco Regalli.

Don Enrico lascia la parrocchia di Grignasco, in arrivo don Marco Borghi

Anche la comunità di Grignasco dovrà fare i conti con un cambio della guardia in casa parrocchiale. Il parroco don Enrico Marcioni si prepara per lasciare il paese. La decisione arriva dal vescovo, monsignor Brambilla, che ha provveduto ad una riorganizzazione della gestione delle parrocchie della diocesi. In Valsesia, per esempio,si avranno staffette sia nella parrocchia di Borgosesia che in quella di Quarona.

Don Marcioni ha cominciato il suo percorso a Grignasco nel 2013 sostituendo don Gianfranco Regalli, rimasto per 19 anni in paese. Nel corso della sua permanenza si è occupato di molti progetti che hanno riguardato tutte le fasce di età, dai giovani agli anziani, dimostrando sempre dinamicità e capacità di coinvolgimento della comunità in diverse situazioni.

Nella comunicazione letta lo scorso fine settimana, il vescovo ha reso merito al parroco per l’impegno profuso e per il servizio che ha prestato nel corso di questi anni proprio sul suo territorio di competenza. Rivolgendosi ai parrocchiani, il vescovo ha sottolineato che sicuramente si riuscirà a ringraziare don Enrico per quanto fatto sino ad oggi. Non pochi al termine della messa hanno raggiunto il parroco per omaggiarlo di numerose parole d’affetto.

In arrivo don Marco Borghi dall’oratorio di Borgomanero

Ora il sacerdote si appresta a preparare la valigia per trasferirsi a Briga Novarese. A sostituire il sacerdote grignaschese sarà invece don Marco Borghi che ha 36 anni. E’ stato ordinato sacerdote nel 2014, e si è occupato delle attività dell’oratorio di Borgomanero. Grignasco sarà il primo incarico da parroco a tutti gli effetti per il giovane sacerdote.

In merito al cambiamento, don Enrico ha solo riferito al termine della funzione di esser contento della scelta fatta dal vescovo riguardo al sostituito: una figura giovane che ha già operato all’interno di un oratorio sa quali possono essere le necessità e i progetti da portare avanti anche per l’oratorio di Grignasco.

Don Borghi dovrebbe iniziare il suo incarico dall’1 febbraio prossimo.

