Grignasco ha salutato Italia Bressan: si è spenta a 103 anni una delle residenti più longeve

Cordoglio a Grignasco per la scomparsa di Italia Bressan, vedova Borelli, morta nei giorni scorsi all’età di 103 anni. Una delle cittadine più longeve del paese e dell’intera Valsesia se n’è andata dopo una vita che ha attraversato oltre un secolo di storia, accompagnando generazioni e trasformazioni profonde della comunità nella quale aveva vissuto.

L’annuncio della scomparsa è stato dato soltanto a funerale avvenuto, nel rispetto della riservatezza scelta dalla famiglia. La notizia ha comunque suscitato commozione e numerose manifestazioni di vicinanza nei confronti dei suoi cari. A ricordarla sono soprattutto le persone che hanno avuto modo di conoscerla e condividere con lei una parte del suo lunghissimo cammino.

«Silenziosamente e in punta di piedi»

Sono poche parole, semplici e delicate, quelle scelte dalla famiglia per annunciare la morte della 103enne. Una frase che sembra voler raccontare anche il modo discreto con il quale Italia Bressan ha lasciato i suoi affetti: «Silenziosamente e in punta di piedi è volata in cielo».

Una vita lunga 103 anni racchiude inevitabilmente un patrimonio di ricordi difficile da riassumere. Italia ha visto cambiare Grignasco e la Valsesia, attraversando epoche profondamente diverse e diventando un punto di riferimento soprattutto per la propria famiglia, alla quale era molto legata. Un legame che emerge anche dal ricordo affidato dai suoi cari all’annuncio funebre.

L’affetto dei figli e dei nipoti

Italia Bressan lascia una famiglia numerosa, con figli e nipoti che hanno potuto condividere con lei un tratto particolarmente lungo della propria vita. Proprio a loro va in questi giorni la vicinanza di quanti hanno appreso la notizia della scomparsa.

A piangerla sono la figlia Federica con Piero; il figlio Paolo con Cinzia; la figlia Lella; i nipoti Mattia, Riccardo ed Enrico; la nipote Laura con Flavio; le nipoti Martina e Matilde. Per tutti loro rimane il ricordo di una presenza familiare che ha saputo accompagnare più generazioni e che, proprio per la straordinaria longevità, ha rappresentato per tanti anni un punto fermo nella vita dei suoi cari.

Una vita lunga oltre un secolo

Raggiungere 103 anni aveva portato Italia Bressan a entrare nel ristretto gruppo delle persone più longeve della Valsesia. Un traguardo particolare, che racconta una vita iniziata più di un secolo fa e proseguita attraverso cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno trasformato profondamente anche la quotidianità di un paese come Grignasco.

Con la sua scomparsa la comunità saluta dunque una delle proprie cittadine più anziane. Restano l’affetto dei familiari e il ricordo di chi l’ha conosciuta nel corso degli anni. E restano soprattutto quelle poche parole scelte per il suo ultimo saluto, capaci di racchiudere con delicatezza il momento del distacco: «Silenziosamente e in punta di piedi è volata in cielo».

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