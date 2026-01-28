Grignasco, schianto sulla provinciale davanti alla passerella. LE FOTO

Grignasco, schianto sulla provinciale davanti alla passerella. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: sono intervenuti i vigili del fuoco di Romagnano.

Grignasco, schianto sulla provinciale davanti alla passerella

Intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, all’altezza dell’imbocco della passerella che collega Grignasco a Serravalle, sulla parte novarese. Lungo via Arturo Biella due auto si sono infatti scontrate: probabilmente una era in transito lungo la strada provinciale 75 e l’altra usciva dalla zona della passerella.

Saranno comunque le forze dell’ordine, presenti sul posto per i rilievi di prassi, a stabilire con precisione la dinamica dell’episodio e ad attribuire eventuali responsabilità.

Non ci sono feriti

Per i soccorsi sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Romagnano, che hanno provveduto allo sgombero dei mezzi dalla carreggiata e quindi alla messa in sicurezza della zona dell’incidente. Lo scontro non è stato violento, segno che i mezzi si muovevano a velocità modesta. Gli occupanti sono usciti dalle vetture pressoché illesi.

Danni invece alle due auto, che hanno impattato nella parte anteriore, dove c’è il vano motore.

