Lutto a Grignasco per Augusto Boeri, scomparso a soli 57 anni

E’ stato celebrato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, nella chiesa di Bovagliano a Grignasco i funerali di Augusto Boeri, scomparso all’età di 57 anni. L’uomo si era spento lunedì all’ospedale di Novara, dove era ricoverato per un serio aggravemento delle sue condizioni di salute. Attorno alla famiglia si è stretta la comunità locale, che ha voluto accompagnare con affetto e partecipazione l’ultimo saluto a un uomo ricordato con profondo affetto da parenti, amici e conoscenti.

Un dolore che ha colpito famiglia e amici

La notizia della scomparsa di Augusto Boeri ha suscitato commozione a Grignasco e nei centri vicini. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Monica, la mamma Paola, le sorelle Jolanda, Pitty e Fabrizia, il fratello Silvio con le rispettive famiglie e tutte le persone che nel corso degli anni hanno condiviso con lui momenti di amicizia e vicinanza.

La perdita di una persona ancora relativamente giovane rappresenta sempre una ferita profonda per chi resta. In queste circostanze, il dolore si intreccia ai ricordi, alle esperienze vissute insieme e a tutto ciò che una persona ha saputo lasciare nella vita quotidiana di chi gli ha voluto bene. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto rivolte ai familiari in questi giorni particolarmente difficili.

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L’ultimo saluto nella chiesa di Bovagliano

Il rosario è stato recitato mercoledì nella chiesa parrocchiale di Grignasco, momento che ha consentito a parenti, amici e conoscenti di raccogliersi in preghiera e condividere il proprio sostegno alla famiglia. Un appuntamento partecipato, vissuto nel segno del raccoglimento e della vicinanza umana.

I funerali sono invece stati celebrati ieri nella chiesa del cimitero di Bovagliano. Al termine delle esequie il feretro è stato accompagnato verso il cimitero di Varallo Sesia, dove Augusto Boeri riposerà. Una giornata segnata dalla commozione e dal rispetto, durante la quale la comunità ha voluto testimoniare la propria vicinanza ai familiari.

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