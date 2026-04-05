Guasto alle pompe dell’acquedotto, a Serravalle una Pasqua con disagi. In parecchie zone del centro urbano i rubinetti sono rimasti a secco. Sul posto i tecnici del Cordar.

Guasto alle pompe dell’acquedotto, a Serravalle una Pasqua con disagi

Disagi nella giornata di oggi, domenica 5 aprile, a Serravalle, dove un problema alla rete idrica ha causato interruzioni nell’erogazione dell’acqua in diverse zone del paese. Una “sorpresa” di Pasqua che purtroppo ha provocato disagi sia ai privati, sia agli esercizi pubblici.

A comunicarlo è stato il sindaco Massimo Basso sulla pagina sociale del Comune, che ha informato i cittadini di un guasto all’impianto principale collegato al sistema di pompaggio. Il malfunzionamento riguarda in particolare la struttura situata nell’area del campo sportivo, tra pozzo e serbatoio.

Subito al lavoro i tecnici del Cordar

Le prime criticità si sono manifestate già nelle ore iniziali della giornata, con segnalazioni di mancanza d’acqua da parte di alcune utenze. La situazione ha generato numerose chiamate e richieste di chiarimenti al Comune.

I tecnici del gestore Cordar sono stati attivati immediatamente e si sono messi all’opera per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile.

Il sindaco: critiche fuori luogo sui social

Nel messaggio rivolto alla popolazione, il sindaco ha invitato i residenti alla pazienza, sottolineando come inconvenienti di questo tipo possano verificarsi anche in giorni festivi, pur garantendo il massimo impegno per il ripristino del servizio.

In un altro video, Basso ha anche invitato tutti a evitare inutili sfoghi sui social: «C’è chi ha scritto “vergogna”, ma vergogna di che cosa? Si tratta di un guasto che non era certamente prevedibile. Certo, capisco che il fatto che sia accaduto in una giornata di festa possa infastidire di più, ma parliamoci chiaro: non esiste un momento buono per la mancanza di acqua…» E soprattutto un appello: «Se vedete acqua che affiora da qualche parte, o altre anomalie riferibili alla rete idrica, segnalatele subito al numero verde del Cordar».

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