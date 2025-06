Scontro frontale nella notte: 9 feriti tra Grignasco e Borgosesia. Violento impatto sulla provinciale, una donna di 25 anni è finita a Novara in codice rosso.

Scontro frontale nella notte: 9 feriti tra Grignasco e Borgosesia

Grave incidente stradale nella notte scorsa, tra sabato 7 e domenica 8 giugno a Grignasco. Intorno alle 2.30 del mattino, due auto si sono scontrate violentemente luingo la strada provinciale verso Borgosesia. Il bilancio è pesante: nove feriti, tra cui una giovane donna di 25 anni trasportata in codice rosso all’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara.

Gli altri otto feriti, tutti in condizioni meno gravi, sono stati accompagnati all’ospedale di Borgomanero per le cure del caso.

Indagini aperte per capire la dinamica

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto insieme ai sanitari del 118. Lo scontro è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Grignasco a Borgosesia, all’altezza di una curva. Ma la dinamica precisa è al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilire se vi sono responsabilità.

Al momento destano preoccupazione solo le condizioni della 25enne, mentre gli altri passeggeri se la sono cavata con traumi assai più leggeri. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e valutando se siano coinvolti fattori come l’alta velocità, l’eventuale utilizzo di sostanze o la scarsa visibilità notturna. O se semplicamente si è trattato di una fatalità.

