Incidente stradale vicino alla rotonda “della Madonnina” a Grignasco. Due mezzi sono entrati in collisione ieri pomeriggio..

Incidente stradale vicino alla rotonda “della Madonnina” a Grignasco

Scontro tra due veicoli nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 agosto nel tratto di strada che dalla rotonda “della Madonnina” di Grignasco porta verso Prato Sesia. A entrare in collisione sono stati un fuoristrada e una vettura. La dinamica è ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto per gli accertamenti di prassi i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e al 118. Gli operatori sanitari hanno preso in cura le persone che erano sui due veicoli, rimasti seriamente danneggiati. Per sgomberare la strada è stato infatti necessario l’intervento del carroattrezzi, che ha portato via auto e fuoristrada.

Non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte, ma non sembra esserci nulla di particolarmente preoccupante.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook