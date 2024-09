Linea elettrica in fiamme nella notte a Grignasco. Intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel lungo via Verdi.

Linea elettrica in fiamme nella notte a Grignasco

Intervento dei vigili del fuoco e dell’Enel nella notte a Grignasco a seguito di un problema a un cavo della linea elettrica in via Giuseppe Verdi. Per cause ancora da accertare, si è verificata una scarica sulla linea (o un cortocircuito) che per qualche minuto ha fatto fiammeggiare i cavi, come si vede nel video postato dal sindaco Roberto Beatrice.

Alla fine il cavo si è letteralmente fuso a seguito del calore sprigionato. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Enel, che hanno iniziato l’intervento finalizzato a ripristinare il regolare funzionamento delle linee.

Per precauzione, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.

