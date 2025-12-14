L’Sre Grignasco premia Elsa e Giuseppina, colonne del volontariato. Alla cena degli auguri l’abbraccio della comunità alle nuove socie onorarie.

L’Sre Grignasco premia Elsa e Giuseppina, colonne del volontariato

Una serata di festa, ma soprattutto di riconoscenza, quella organizzata venerdì scorso dall’Sre di Grignasco in occasione della tradizionale cena degli auguri. Un appuntamento che ha riunito volontari, amministratori e amici dell’associazione, trasformandosi in un momento sentito per celebrare l’impegno di chi, da anni, dedica tempo ed energie al servizio della comunità.

Il momento più emozionante della serata è stato dedicato alle volontarie storiche dell’associazione, Giuseppina Baragiotta ed Elsa Sagliaschi, nominate socie onorarie dopo aver concluso il servizio attivo al raggiungimento degli 80 anni. Un riconoscimento che ha voluto rendere omaggio a due percorsi esemplari di volontariato, costruiti con costanza, competenza e grande umanità.

Un impegno durato decine di anni

Giuseppina Baragiotta ha legato il suo nome all’Sre per quasi quarant’anni. Iniziò come soccorritrice, per poi ricoprire ruoli di responsabilità come coordinatrice dei turni auto e, negli ultimi anni, come centralinista. Un impegno portato avanti con professionalità e gentilezza, qualità che l’hanno resa un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

Trent’anni di servizio anche per Elsa Sagliaschi, che ha svolto incarichi analoghi: soccorritrice, responsabile dei turni ambulanza e successivamente centralinista. Entrambe hanno inoltre fatto parte, per più mandati, del consiglio direttivo dell’associazione, lasciando un segno profondo grazie al loro sorriso, alla disponibilità e al rispetto dimostrato verso tutti.

Gli ospiti della serata

Alla cena hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Grignasco Roberto Beatrice e l’assessore Roberta Roggero, insieme al parroco don Marco Borghi, ai medici coinvolti nella recente Giornata del Cuore e ai rappresentanti delle associazioni consorelle. Nel suo intervento, il sindaco ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’Sre nel corso degli anni e per la collaborazione costante con l’amministrazione comunale, sottolineando anche l’impegno condiviso nella ristrutturazione del poliambulatorio.

