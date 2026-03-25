Lutto a Grignasco per Paolo Teruggi, ex vigile urbano. L’uomo aveva 72 anni ed era anche stato commerciante in paese.

Lutto a Grignasco per Paolo Teruggi, ex vigile urbano

Si è spento l’altro settimana all’età di 72 anni Paolo Teruggi. L’uomo era molto conosciuto a Grignasco per varie ragioni. Per diversi anni aveva svolto l’attività di commerciante in ambiti diversi. La sua famiglia era inoltre nota per la gestione di una panetteria, attività che aveva rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento per la comunità locale.

Nel corso degli anni, Teruggi si era quindi distinto per la sua capacità di adattarsi a contesti lavorativi differenti. Tra le esperienze professionali che aveva intrapreso vi era anche quella di vigile urbano.

LEGGI ANCHE: Grignasco piange Graziano Sarasso: ferroviere, musicista e anima del volontariato

La passione per la fotografia

Al di fuori del lavoro, coltivava con passione la fotografia, interesse che lo accompagnava da tempo. Lascia il figlio Matteo, il fratello Giovanni e i nipoti Giacomo e Giuseppe. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di lunedì scorso 16 marzo nella chiesa di Bovagliano, all’interno del cimitero locale. Dopo le esequie, la salma è stata accompagnata alla cremazione.

La famiglia desidera ringraziare il dottor Andrea Garampazzi per le cure e l’assistenza prestate. La comunità si stringe quindi al dolore che i parenti del defunto stanno attraversando per la sua scomparsa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook