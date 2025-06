Polo sportivo di Grignasco: i vandali arrivano prima degli atleti. Ridotta in frantumi la protezione del nuovo campo di padel.

Atti vandalici al polo sportivo di Grignasco con danni in alcune strutture di recente realizzazione. Palestra e area esterna non hanno fatto in tempo ad aprire i battenti in maniera completa che incivili hanno già pensato di prenderle di mira.

E’ accaduto nei giorni scorsi, quando qualcuno ha pensato di prendere di mira il vetro del campo da padel. Una protezione antisfondamento peraltro, e non una lamina sottile. Un bel danno quindi che ha costretto il Comune ad intervenire: si dovrà sostenere una spesa consistente per ripristinare la situazione. Proprio nel fine settimana addetti incaricati provvederanno ad installare il nuovo vetro sostitutivo.

Presa di mira tutta l’area

Gli incivili inoltre hanno pensato di colpire anche altrove. Presi di mira il bagnetto esterno alla palestra. Inoltre avrebbero tentato di forzare anche una serratura. Nel loro passaggio i responsabili della vicenda avrebbero anche lasciato traccia della loro presenza abbandonando lattine e immondizia di vario genere. Insomma, un nuovo capitolo per la attività dell’area sportiva che non è dei più idilliaci.

Ancora una volta fa rabbrividire il solo pensiero che ci siano persone che invece di esultare per la possibilità di poter contare su un nuovo impianto sportivo agiscono provocando un danno all’intera collettività di cui anche loro tra l’altro fanno parte.

Entro giugno area operativa

C’è però un rovescio della medaglia, che è ciò che davvero conta, oltre al fatto che il Comune si sta mobilitando per sistemare i danni. La società che ha vinto il bando per la gestione, entro il mese di giugno entrerà in piena operatività per quanto riguarda gli impianti sportivi già completati.

Nel frattempo diverse realtà hanno iniziato a muoversi per capire come poter accedere al servizio. Nelle prossime settimane inoltre verrà attivato anche un sito internet tramite il quale si potrà anche effettuare le prenotazione dei campi direttamente online. Presto, dunque, si potrà usufruire a pieno titolo dell’area utilizzando anche una piattaforma ad hoc.

