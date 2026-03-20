CronacaSerravalle e Grignasco
Auto revisionate, ma con il trucco: officina di Grignasco finisce nei guai
La Provincia ha imposto la temporanea sospensione dell’attività, denunciato il titolare.
Auto revisionate, ma con il trucco: officina di Grignasco finisce nei guai. La Provincia ha imposto la temporanea sospensione dell’attività, denunciato il titolare.
Auto revisionate, ma con il trucco: officina di Grignasco finisce nei guai
Controlli mirati della polizia stradale portano alla luce un sistema fraudolento per aggirare le revisioni dei veicoli. Nei giorni scorsi, la squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Novara ha individuato a Grignasco un’officina autorizzata che, secondo quanto accertato, certificava il superamento dei controlli tecnici anche per mezzi in pessime condizioni.
Il meccanismo illecito, emerso nel corso delle verifiche, era tanto semplice quanto efficace: i veicoli non idonei alla circolazione venivano sostituiti sui banchi prova con altri mezzi in perfetto stato. In questo modo, i controlli risultavano formalmente regolari e consentivano ai veicoli difettosi di ottenere comunque l’esito positivo della revisione, eludendo le normative previste in materia di sicurezza stradale.
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Un rischio per la sicurezza
Un comportamento che, oltre a rappresentare una grave violazione di legge, metteva a rischio la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada, permettendo la circolazione di veicoli potenzialmente pericolosi.
Al termine degli accertamenti, il titolare dell’officina è stato deferito all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato legate alla falsificazione delle revisioni. Parallelamente, la Provincia di Novara ha disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio.
Proseguono le indagini
Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e per quantificare il numero di revisioni irregolari effettuate. Non si esclude che ulteriori sviluppi possano emergere nelle prossime settimane.
L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici finalizzati a garantire il rispetto delle norme e a tutelare la sicurezza sulle strade, con particolare attenzione alle officine autorizzate ai collaudi tecnici dei veicoli.
Foto d’archivio
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