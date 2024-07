Schianto fra quattro auto sul ponte tra Serravalle e Grignasco. LE FOTO

Schianto fra quattro auto sul ponte tra Serravalle e Grignasco. Tre persone ferite sono state portate al pronto soccorso, disagi al traffico.

Carambola con quattro auto coinvolte nella prima serata di ieri, lunedì 15 luglio, lungo il ponte che collega Serravalle e Grignasco. Al momento si sta ancora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell’episodio. E’ probabile che all’origine di tutti vi sia un sorpasso azzardato, che ha poi coinvolto altre auto.

Del resto, in quei momenti il traffico è sempre particolarmente intenso, e a maggior ragione in questi giorni che molta gente sale verso Varallo in occasione dell’Alpàa. Da ricordare che solo poco più di un mese sullo stesso ponte era accaduto un altro incidente che aveva coinvolto tre auto, e dove una donna di Serravalle aveva dovuto essere ricoverata in gravi condizioni.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato da altri automobilisti che transitavano in zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la raccolta di dati per ricostruire l’episodio.

Tre persone hanno dovuto essere ricoverate al pronto soccorso, ma non si hanno notizie sulla maggiore o minore gravità delle loro condizioni. Il traffico in zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, che sono state particolarmente lunghe visto anche il numero di veicoli da sgomberare.

