Serravalle, un benefattore paga il restauro di Sant’Euseo. L’intervento permetterà di riqualificare la cappella interna vicino all’ingresso del santuario.

Serravalle, un benefattore paga il restauro di Sant’Euseo

Un gesto di generosità che diventa bellezza condivisa. A Serravalle una donazione privata permetterà di restaurare la cappella interna del santuario, situata vicino all’ingresso, uno degli spazi più cari e significativi per la comunità parrocchiale.

Ad annunciarlo con emozione è stato don Ambrogio Asei Dantoni, parroco del paese: «Un fedele ci ha dato la possibilità di restaurare la cappella interna al santuario vicino al suo ingresso. E siamo davvero felici».

Un restauro atteso da tempo

Si tratta di un intervento atteso da tempo, che consentirà di restituire decoro e splendore a un luogo di raccoglimento e preghiera silenziosa, autentico cuore spirituale del santuario. Tra quelle mura si intrecciano storie personali, intenzioni affidate sottovoce, momenti di gratitudine e speranza: un patrimonio immateriale che accompagna da generazioni la vita della comunità.

Il restauro sarà possibile grazie alla generosità di un benefattore che ha scelto di sostenere concretamente la conservazione di questo spazio. Un segno tangibile di attaccamento e fiducia verso la parrocchia e verso il valore spirituale del santuario stesso.

Il “grazie” della parrocchia

«Siamo davvero felici», ribadisce don Ambrogio, sottolineando come il gesto sia stato accolto con sincera gratitudine. La parrocchia desidera infatti esprimere un ringraziamento pubblico e sentito al donatore, che con discrezione ha compiuto un atto di grande generosità.

Al momento non è ancora stata fissata una data per l’avvio dei lavori. «Le carte sono fatte, ora vedremo…», spiega il parroco, lasciando intendere che si è in attesa degli ultimi passaggi operativi. Come spesso accade per interventi su edifici di culto, soprattutto quando si tratta di spazi interni di particolare valore, sono necessari tempi tecnici e autorizzazioni precise.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook