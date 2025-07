Serravalle ricorda Monica Siviero con un torneo di calcetto. La donna era scomparsa lo scorso ottobre a soli 47 anni, dopo la lotta contro una grave malattia.

Serravalle ricorda Monica Siviero con un torneo di calcetto

La frazione Piane di Serravalle ricorda Monica Siviero con un torneo di calcetto. La comunità, profondamente legata a lei, ne piange la scomparsa avvenuta lo scorso ottobre, dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Monica, scomparsa a soli 47 anni, ha lasciato un vuoto profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerla: un volto noto, una presenza preziosa e indimenticabile.

Aveva indossato i panni di Maria Catlina, la maschera femminile di Piane, dando il suo forte contributo nell’organizzazione di manifestazioni e iniziative in paese. Lavorava in un’azienda della zona ed era stimata per il suo impegno, il suo sorriso e la sua grande gentilezza. Ed ora il paese a cui era particolarmente legata ha deciso di renderle omaggio con una iniziativa speciale.

Una giornata evento che ricorda Monica Siviero

Domenica 27 luglio infatti verrà proposto il primo Memorial in ricordo di Siviero. Sarà peraltro l’occasione anche per ricordare Italo Mazzone, priore del paese e tuttofare il cui ricordo è sempre presente nei cuori di tutta la comunità.

L’appuntamento sportivo si terrà al mattino con ritrovo delle squadre alle 9.30 presso la sede del Comitato carnevale di Piane e inizio alle 10.30. L’evento rientra nella rassegna promossa dal Comitato in occasione della festa patronale di San Giacomo, tra buon cibo, musica e momenti di raccoglimento.

Il programma della festa di San Giacomo

Il programma inizierà venerdì 25 luglio dalle 17 con arrosticini abruzzesi, grigliate, panini, insalate, primi piatti e la musica dei BrandIt. Sabato si aggiungeranno i fritti e altre specialità, con l’intrattenimento di Vocal Ricky performer. Domenica 27 luglio a cena si potranno gustare vari piatti, tra cui il tapulone, accompagnati dalla musica di Paolino e Alessia.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni, oppure assicurarsi il posto a tavola, potrà contattare i seguenti numeri telefonici: 347.6076277 – 392.0046458. Gli organizzatori ormai si dicono pronti per la manifestazione: i fornelli stanno per accendersi e insieme a loro la spensieratezza che solo la sagra estiva offre ogni anno.

