Studente di Serravalle è tra i “Sarti su misura”

Alexis Mateo Aquino, 18enne di Serravalle, studente della classe quarta moda dell’Istituto professionale Magni di Borgosesia era tra gli oltre 150 concorrenti di World skills Piemonte 2024, il concorso che va alla ricerca dei “campioni” dei mestieri artigianali. Aquino, accompagnato dalla sua tutor, Anna Novali, docente di laboratorio, ha gareggiato insieme ad altri 5 per la categoria “Sarti su misura”.

Un impegno, a Torino, di tre giorni complessivi tra la consegna della collezione da realizzare, con relativa estrazione della postazione di lavoro e prova delle macchine, la confezione del manufatto e la premiazione. Oggetto della competizione era la realizzazione di una mini collezione con campioni di tessuto assegnati dalla commissione, moodboard e disegno in piano su supporto digitale. Nello specifico, i concorrenti dovevano realizzare un abito con bustino steccato in pizzo e foderato, gonna a mezza ruota e cintura drappeggiata.

Una bella esperienza formativa

«E’ stata un’esperienza formativa e sfidante – commenta la professoressa Novali – in cui è stato possibile anche confrontarsi con altre scuole del nostro stesso indirizzo. Sicuramente impegnativa e intensa ma il nostro studente l’ha affrontata distinguendosi per precisione e serietà portando a termine il suo lavoro in modo eccellente. Va detto che era tra i più giovani e alla prima esperienza con concorsi di questo livello in cui per due giorni si lavora a ritmo serrato e il candidato deve gestire tutte le fasi dell’attività esclusivamente basandosi sulle proprie capacità perché noi tutor non eravamo autorizzati ad aiutarli in nessun modo».

I concorrenti, tutti tra i 18 e i 25 anni, venivano da enti e scuole di formazione professionali del Piemonte e gareggiavano per le categorie acconciatura, costruzioni in mattoni, cucina, estetica, falegnameria, fresatura Cnc, grafica, hotel reception, pasticceria, progettazione Cnc, riparazione autovetture, sartoria, servizi sala bar, sistemi robotici e tecnologie di laboratorio chimico.

