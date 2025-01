Torna a funzionare il bancomat di Intesa a Grignasco. Riattivato il servizio che era fermo dai giorni della chiusura della filiale.

Sportelli bancomat funzionanti in via Roma. Buone notizie per gli abitanti di Grignasco che sono anche correntisti di Intesa San Paolo. In questi giorni infatti il servizio per il prelievo contanti è stato riattivato. Dopo la chiusura della filiale in centro paese, le criticità per quanto riguarda il prelievo non erano state poche in particolare per tutti coloro che non avevano la possibilità di raggiungere i centri vicini dove sono attive le filiali dell’Istituto bancario.

Per cercare di “tamponare” le difficoltà un’attività commerciale del paese si era anche offerta come punto di appoggio in attesa della riattivazione del bancomat. Ora il problema è rientrato e lo sportello atm in via Roma è tornato attivo. Chi avesse necessità di contanti potrà quindi appoggiarsi alla struttura apposita.

