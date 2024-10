Grignasco perde l’ultima banca: Intesa Sanpaolo chiude venerdì. Stop ai servizi in paese dalle 12.30. Riprenderanno il lunedì successivo a Borgosesia.

Ultima settimana prima della chiusura della filiale di Intesa San Paolo di Grignasco. Come annunciato nei mesi scorsi la filiale locale abbasserà le serrande definitivamente. A nulla sono valsi gli appelli del paese: l’ex sindaco Katia Bui si era mobilitata per cercare di far capire alla dirigenza l’importanza del servizio, anche alla luce della chiusura del banco Bpm. Alcuni cittadini inoltre avevano addirittura raccolto 500 firme inviate in un secondo momento alla dirigenza dell’istituto per far capire ancora una volta quanto fosse di vitale importanza il servizio per la comunità.

Ma non c’è stato verso di trovare una soluzione alla problematica. Per motivi organizzativi, in vista di un riordino delle attività delle succursali, Intesa San Paolo aveva comunicato l’impossibilità di mantenere gli sportelli, ma non solo. Era già stato annunciato che prima della fine dell’anno in corso le attività sarebbero cessate.

Gli utenti faranno capo a Borgosesia

Gli utenti quindi si sarebbero dovuti spostare nella filiale vicina, Borgosesia. Un riordino questo che non ha visto protagonista solo Grignasco ma che nel paese novarese pesa particolarmente dal momento che si trova di fatto orfano di istituti di credito.

L’amerezza del sindaco

«Siamo dispiaciuti nel constatare che non si sia nemmeno valutato di rendere la filiale di Grignasco il riferimento in base al territorio provinciale e ai paesi limitrofi – commenta il primo cittadino Roberto Beatrice -. Purtroppo la chiusura genererà non pochi disagi. Come amministrazione abbiamo contattato un altro istituto bancario per capire se fossero interessati ad aprire una succursale da noi. Ci è stato riferito che per ora non vi è la possibilità. È un momento particolare, ma proveremo a vedere se possono nascere ulteriori soluzioni».

Margini di cambiamento per quanto riguarda la situazione della filiale di Intesa non ce ne sono. Lo sportello chiuderà definitivamente l’11 ottobre alle 12.30. La banca fa sapere inoltre che nel fine settimana della chiusura potrebbero esserci delle interruzioni di servizio agli sportelli automatici e potrebbe non essere disponibile la consultazione del saldo del conto, ma non solo. Il limite delle carte sarà provvisiamente di un importo pari a 400 euro per prelievi e pagamenti. Il tutto riprenderà regolarmente il lunedì mattina successivo, quindi il 14 ottobre.

