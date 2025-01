A Trivero è stata demolita la vecchia caserma dei carabinieri. L’edifcio rientrava nell’ex complesso “Puro Tessuto”: al piano terreno c’erano gli uffici, mentre al piano superiore gli alloggi per ospitare i militari.

Per tutti a Trivero era “la salita dei carabinieri”: un tratto di strada dal parcheggio del lanificio al Centro Zegna lungo la quale si trovava appunto la caserma dei militari. I carabinieri poi si sono trasferiti a Cereie, e adesso non c’è più nemmeno la caserma. I lavori di demolizione sono partiti questa settimana, e della storica stazione resta ormai più poco.

L’immobile faceva parte dell’ex complesso del lanificio “Mario Zegna”, poi diventato “Puro Tessuto”, ed era stato dato in affitto all’Arma dei carabinieri per decenni. La proprietà non aveva mai effettuato lavori di manutenzione, tanto che negli anni scorsi l’Arma ha dovuto trovare una nuova sede. La “Puro Tessuto” poi aveva chiuso e l’ex caserma era finita all’asta con gli altri immobili, vale a dire parte della fabbrica e della villa che ospitava gli uffici.

Edificio quasi demolito

Due escavatori stanno lavorando da inizio settimana e la demolizione è a buon punto. Un intervento voluto dalla nuova proprietà che ha acquisito l’area.

Se ne va quindi un pezzo di storia di Trivero. La caserma di via Marconi per decenni ha ospitato i carabinieri: al piano terra c’era l’ufficio del comandante e gli altri uffici. Al piano superiore invece erano stati ricavati due alloggi per il comandante e i militari. I problemi di infiltrazioni d’acqua avevano reso poi rovinato la struttura.

