Addio a Egidio La Pasta, a Pratrivero l’ultimo saluto

E’ stato celebrato ieri, sabato 7 marzo, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Pratrivero, il funerale di Egidio La Pasta, scomparso all’età di 76 anni. Era una persona molto conosciuta e benvoluta in paese. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Maria, il figlio Vincenzo, i fratelli e le sorelle con le rispettive famiglie, insieme ai parenti e agli amici che in queste ore si sono stretti attorno alla famiglia.

Dopo il rito funebre, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio di Biella. Ma già venerdì sera molti amici e conoscenti hanno potuto stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario, ospitata sempre nella stessa chiesa di Pratrivero.

La famiglia ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento particolare al personale dell’ospedale di Ponderano, alle infermiere di territorio di Ponzone e alla dottoressa Gloria Prandato per le cure e l’assistenza prestate.

Nove anni fa la perdita di una figlia

“Ha riabbracciato la sua cara Ena”: così si legge sull’avviso funebre di Egidio. “Ena” era la figlia Filomena, venuta a mancare a soli 41 anni nel 2017: medico delle cure palliative, aveva purtroppo dovuto affrontare quella stessa malattia che tante volte aveva gestito sui pazienti che le erano stati affidati.

Attiva sia sul territorio che nell’Hospice di Biella, il giovane medico triverese era molto apprezzato per la professionaità ma anche per la delicata umanità che caratterizzava il suo lavoro. Oggi, con l’addio a Egidio, la comunità si stringe nuovamente attorno ai suoi cari nel ricordo di una famiglia che ha lasciato un segno profondo nel territorio.

