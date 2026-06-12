Adrenalina in volo sulla valle del Poala: a Veglio apre Colossus Zipline

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, alle 11, al Parco Avventura di Veglio viene inaugurata ufficialmente la nuova Colossus Zipline, già attiva dall’inizio della stagione. La struttura è stata realizzata e viene gestita da Diagoline srl, andando ad ampliare l’offerta outdoor del Bungee Center e del parco biellese.

La nuova attrazione permette di sorvolare la Valle del Poala per 400 metri, raggiungendo i 150 metri d’altezza. Grazie ai due cavi paralleli, unici in Italia, due persone possono lanciarsi contemporaneamente in totale sicurezza, vivendo un’esperienza immersiva con vista ravvicinata sul viadotto della Pistolesa.

Turismo e territorio

Il progetto è nato attraverso la collaborazione tra più realtà del Biellese. Decisivo il sostegno del Gal Montagne Biellesi, che ha seguito il percorso di sviluppo sin dalle prime fasi, insieme alla Provincia e alle amministrazioni coinvolte nell’intervento.

Secondo Michele Morganti, responsabile comunicazione di Diagoline srl, il nuovo impianto rappresenta il risultato di oltre dieci anni di lavoro e contribuirà a rafforzare l’attrattività turistica del territorio, offrendo ai visitatori un’attività originale e ad alto impatto emozionale.

Nuova strada e prova di volo

Durante la mattinata sarà inaugurato anche il tratto di strada comunale che conduce allo chalet-reception del Parco Avventura. L’opera, completata dal Comune di Veglio, migliora l’accessibilità dell’area e facilita l’arrivo dei turisti nella zona.

Dopo i saluti istituzionali e il rinfresco conclusivo, gli invitati potranno testare direttamente la Colossus Zipline, sperimentando il volo sospeso sopra la valle in una delle nuove attrazioni simbolo dell’estate biellese. Per info clicca QUI.

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