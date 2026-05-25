Ailoche conferma Massimo Paganini: il sindaco uscente domina la sfida a quattro

Ailoche ha confermato Massimo Paganini alla guida del Comune. Alle elezioni comunali svolte domenica 24 e lunedì 25 maggio, il sindaco uscente ha conquistato 142 voti, pari al 74,35 per cento delle preferenze, imponendosi nettamente sugli altri tre candidati in corsa: Stefano De Cet, Antonio Miglietta e Michele Grosso.

Candidato sindaco Lista Voti Percentuale Massimo Paganini Per Ailoche 142 74,35% Stefano De Cet Futuro per Ailoche 46 24,08% Antonio Miglietta Insieme 2 1,05% Michele Grosso Progetto popolare 1 0,52% Totale votanti 191 100%

Un risultato netto per il sindaco uscente

Il voto ha premiato la continuità amministrativa rappresentata dalla lista “Per Ailoche”. Massimo Paganini aveva scelto di ricandidarsi per proseguire il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, puntando su manutenzioni, tutela del territorio e servizi alla popolazione.

Nel programma elettorale grande attenzione era stata riservata alla viabilità comunale, alla manutenzione di sentieri e rii e alla valorizzazione dell’area del santuario della Brugarola. Tra gli obiettivi indicati anche la riattivazione dell’ambulatorio medico e il mantenimento del servizio scuolabus per gli studenti del territorio.

Quattro liste in un piccolo Comune

Uno degli aspetti più significativi della tornata elettorale è stato il numero delle liste presenti. In un paese delle dimensioni di Ailoche (290 residenti circa) erano infatti ben quattro i candidati sindaco in corsa, elemento che ha acceso il confronto politico e richiamato attenzione anche fuori dal territorio.

Alle spalle di Paganini si è piazzato Stefano De Cet con la lista “Futuro per Ailoche”, che ha ottenuto 46 voti pari al 24,08 per cento. Il gruppo aveva proposto interventi sulla strada Crevacuore-Postua, servizi navetta per anziani e sviluppo del cicloturismo come leva di crescita del paese.

Gli altri candidati e la nuova amministrazione

Antonio Miglietta, candidato della lista “Insieme”, ha raccolto 2 voti, mentre Michele Grosso, sostenuto dalla lista “Progetto popolare”, ha ottenuto 1 voto. Entrambi avevano presentato programmi orientati al coinvolgimento della comunità e alla valorizzazione dei servizi locali.

Con la riconferma di Massimo Paganini si apre ora un nuovo mandato amministrativo nel segno della continuità. Tra le priorità ci saranno la gestione del territorio montano, il miglioramento dei collegamenti e il sostegno ai servizi essenziali, temi centrali per i piccoli Comuni della Valsessera.

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