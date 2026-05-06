Voto ad Ailoche: 290 abitanti, quattro liste. Tre candidati in corsa per sfidare il sindaco uscente Massimo Paganini.

Voto ad Ailoche: 290 abitanti, quattro liste

Clima elettorale acceso ad Ailoche, dove in vista delle amministrative di fine maggio si profila una sfida tutt’altro che scontata. Nel piccolo centro del Biellese, che conta appena circa 290 residenti, saranno ben quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco. A guidare il gruppo dei contendenti c’è il primo cittadino uscente, Massimo Paganini, che si ripresenta con la lista “Per Ailoche”. A sfidarlo saranno Michele Grosso con “Progetto popolare”, Stefano De Cet con “Futuro per Ailoche” e Antonio Miglietta con la lista “Insieme”.

Un confronto a quattro che rappresenta un caso piuttosto raro per una realtà di dimensioni così contenute, dove tradizionalmente le competizioni elettorali si giocano tra poche liste. Nelle elezioni del 2020, infatti, lo stesso Paganini era stato eletto sindaco con la lista “Stella Alpina per Ailoche”, superando Andrea Zignone della lista “Insieme si può”.

Tutti i candidati consiglieri nelle quattro liste

“Progetto popolare”: Nicola Brunetti, Giuseppe Conte, Alfredo Di Martino, Andrea Lapenna, Giuseppe Guadagno, Davide Vincenzo Serra, Tommaso Salvatore, Pasquale Nanula, Mattia Risoluti e Melania Venticinque

“Insieme”: Marco Carogiulo, Sara Pisanello, Massimiliano Cino, Paolo Piazza, Marco Cerrone, Michele Raiola, Michele Folliero e Amedeo Turi.

“Futuro per Ailoche” Italo Angelino Giorzet, Barbara Carera, Simonetta Giacobino, Davide Di Luccio, Evelina Locuratolo, Martina Scopel, Nicole Scopel e Andrea Zignone.

“Per Ailoche”: Paola Abinto, Andrea Ammirata, Matteo Brustia, Alberto Chinaglia, Alessandra Lavezzi, Floriano Lavezzi, Naomi Mazzia, Filippo Moretti e Cristiano Puozzo.

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